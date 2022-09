America’s Cup, Team New Zealand “svela i segreti agli avversari”. Costruito il primo AC40, i rivali passano all’acquisto (Di giovedì 15 settembre 2022) Team New Zealand ha preso in consegna il primo AC40 della storia, ovvero un’imbarcazione ridotta rispetto agli AC75 che si sono utilizzati nell’ultima America’s Cup e che verranno impiegati anche nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, in programma nel 2024 nella acque di Barcellona (Spagna). Queste barche, che prevedono l’impiego di un equipaggio di quattro persone, verranno utilizzate nelle due regate di avvicinamento alla Coppa America e anche nelle competizioni femminili e giovanili. I Kiwi hanno progettato lo scafo, realizzato basandosi sulle prestazioni di Te Rehutai, con cui hanno vinto il trofeo l’anno scorso battendo Luna Rossa in finale. La stampa neozelandese ha intitolato: “Team New Zealand ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022)Newha preso in consegna ildella storia, ovvero un’imbarcazione ridotta rispettoAC75 che si sono utilizzati nell’ultimaCup e che verranno impiegati anche nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, in programma nel 2024 nella acque di Barcellona (Spagna). Queste barche, che prevedono l’impiego di un equipaggio di quattro persone, verranno utilizzate nelle due regate di avvicinamento alla Coppa America e anche nelle competizioni femminili e giovanili. I Kiwi hanno progettato lo scafo, realizzato basandosi sulle prestazioni di Te Rehutai, con cui hanno vinto il trofeo l’anno scorso battendo Luna Rossa in finale. La stampa neozelandese ha intitolato: “New...

farevelanet : America’s Cup: il primo AC40 è arrivato ad Auckland a disposizione di ETNZ - DwightFCIM : @pap1pap Jim Ratcliffe gaserebbe e non poco. Già me lo vedo a spedire Correa in mezzo al mare con il team di Americ… - paoloigna1 : la regata più diffcile forza! Sailing: #DeanBarker reveals he battled cancer while training for 2021 America's Cup,… - boatmarinelife : RT @ColorsSounds: Ricordi il tuo primo giorno su Twitter? Io sì: Valencia, 33ma America's Cup ?? #memories #sailing #IlMioAnniversarioDiTwi… - ColorsSounds : Ricordi il tuo primo giorno su Twitter? Io sì: Valencia, 33ma America's Cup ?? #memories #sailing… -