Altre rimodulazioni Vodafone per la rete fissa dal 15 novembre 2022

(Di giovedì 15 settembre 2022) Dal 15arriverannoper la linea, con un aumento del canone mensile di 1,99 euro. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, non abbiamo modo di divulgarvi l’elenco delle offerte interessate, i cui clienti verranno comunque legittimamente informati con un avviso in fattura a partire proprio dal 15 settembre. Parliamo delle stesseche hanno colpito altri utenti del gestore rosso dalla giornata odierna (se ne era parlato nelle comunicazioni diffuse in fattura dal 14 luglio, che magari qualcuno di voi avrà anche ricevuto).L’operatore telefonico fa sapere che tali modifiche unilaterali del contratto sono state rese necessarie per continuare ad investire sulla, così da offrire sempre servizi ...

BeBeez

Alcune possono essere attivate solo online mentresono disponibili anche in negozio. Con il ... Iliad inoltre non applicae quindi fissa per sempre i servizi inclusi e il costo ...Attenzione alleovvero alle variazioni unilaterale del contratto . Si tratta della decisione da parte ...news sull'argomento: Bollette luce e gas come risparmiare realmente sul ... NaturaSì, in crisi dal 2018, rimodula nuovamente il debito con due prestiti concessi da Unicredit, Bnl e Intesa Sanpaolo In queste ore, Vodafone ha annunciato una nuova rimodulazione tariffaria per alcuni clienti di rete fissa. Per effetto di questa nuova modifica unilaterale del contratto, i clienti Vodafone coinvolti ...