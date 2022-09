All’Unità Stroke del Moscati il premio Oro Eso Angels per il trattamento dell’ictus

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTempi della diagnosi e del, esito del, tipo di monitoraggio e delle prestazioni, adozione di una terapia corretta per la prevenzione di altri episodi: sono alcuni degli indicatori per la misurazione della qualità della presa in carico del paziente colpito da ictus rispetto ai quali l’Unità operativa di Neurologia con annessa l’Unitàdell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino è risultata all’altezza di essere inserita tra le strutture di eccellenza del panorama italiano. Il reparto diretto da Daniele Spitaleri è stato infatti insignito del“livello Oro” nel programma di monitoraggio europeo “Awards”, un riconoscimento conferito dalla EuropeanOrganisation (Eso) per monitorare ...