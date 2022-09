Allerta arancione nel Lazio per maltempo: rischio violenti temporali a Roma (Di giovedì 15 settembre 2022) È stato innalzato il livello di Allerta per il maltempo. E dal colore giallo ora il bollettino meteo nel Lazio si è tinto di arancione: questo perché soprattutto in serata e per le prossime 12-18 ore sulla Regione si abbatteranno forti temporali e grandinate ‘accompagnate’ da raffiche di vento intense. maltempo oggi e domani nel Lazio Per la giornata di oggi, giovedì 15 settembre, nel Lazio è Allerta gialla per criticità idrogeologica e temporali sulle seguenti zone: Bacini Costieri Nord Bacino Medio Tevere Appennino di Rieti Allerta arancione, invece, su: Roma Aniene Bacini Costieri Sud Bacino del Liri Le previsioni di venerdì 16 settembre 2022 nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) È stato innalzato il livello diper il. E dal colore giallo ora il bollettino meteo nelsi è tinto di: questo perché soprattutto in serata e per le prossime 12-18 ore sulla Regione si abbatteranno fortie grandinate ‘accompagnate’ da raffiche di vento intense.oggi e domani nelPer la giornata di oggi, giovedì 15 settembre, nelgialla per criticità idrogeologica esulle seguenti zone: Bacini Costieri Nord Bacino Medio Tevere Appennino di Rieti, invece, su:Aniene Bacini Costieri Sud Bacino del Liri Le previsioni di venerdì 16 settembre 2022 nel ...

