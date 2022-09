Allegri a rischio esonero? Spunta già il nome del sostituto (Di giovedì 15 settembre 2022) Una voce che potrebbe dirsi quasi certa quella dell’esonero di Max Allegri dalla Juve. Con l’hashtag piuttosto in voga al momento “Allegri-Out“, il posto del tecnico nel club bianconero sembra essere alquanto in bilico. Un’ipotesi che potrebbe essere anche avvalorata, viste le attuali incertezze della Juventus e una dirigenza per nulla contenta della guida tecnica del livornese. Una crepa non più indifferente quella che si sta creando tra l’allenatore e i membri alti della società, con circostanze che spingerebbero all’esonero anche con il prezzo alto che comporterebbe. La Juve si starebbe già guardando intorno, considerando tra i potenziali sostituti figure come Zidane, Tuchel o Pochettino. Tra questi, il favorito risulterebbe però Roberto De Zerbi, che ha rifiutato l’offerta del Bologna. Una scelta dovuta ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 settembre 2022) Una voce che potrebbe dirsi quasi certa quella dell’di Maxdalla Juve. Con l’hashtag piuttosto in voga al momento “-Out“, il posto del tecnico nel club bianconero sembra essere alquanto in bilico. Un’ipotesi che potrebbe essere anche avvalorata, viste le attuali incertezze della Juventus e una dirigenza per nulla contenta della guida tecnica del livornese. Una crepa non più indifferente quella che si sta creando tra l’allenatore e i membri alti della società, con circostanze che spingerebbero all’anche con il prezzo alto che comporterebbe. La Juve si starebbe già guardando intorno, considerando tra i potenziali sostituti figure come Zidane, Tuchel o Pochettino. Tra questi, il favorito risulterebbe però Roberto De Zerbi, che ha rifiutato l’offerta del Bologna. Una scelta dovuta ...

GoalItalia : 'Non mi sento assolutamente a rischio' Firmato, Max Allegri - forumJuventus : Allegri post #JuveBenfica: 'Prestazione non all'altezza delle aspettative. In questi casi c'è solo da stare zitti e… - pccpla : RT @forumJuventus: [SkySport] Tensione e delusione della dirigenza verso Allegri, ma al momento non è a rischio ? - 51748044z : #AllegriOut le dichiarazioni di Allegri nelle quali dice, ho parlato con il presidente, è il momento più delicato,… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: ALLEGRI a Prime Video: 'Bene i primi venti minuti, poi il rigore ci ha un po' tagliato le gambe. Non mi sento a rischio… -