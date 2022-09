Alfonso Signorini non si trattiene più e ammette su Noemi: “non vede l’ora di…” (Di giovedì 15 settembre 2022) Alfonso Signorini ha deciso, inaspettatamente, di esporsi in merito alla vicenda Totti-Blasi. Ha rivelato il suo pensiero in merito a Noemi. Il conduttore è stato sicuramente uno dei primi a trattare la separazione della coppia divenuta immediatamente una vicenda mediatica. L’ha trattata, però, documentando con foto e senza inventare mai nulla. Nonostante gli siano state fatte tantissime domande, in merito alla separazione, non si è mai esposto più di tanto se non appunto tramite il suo giornale per raccontare i fatti. Alfonso Signorini e Noemi Bocchi-AltranotiziaAlfonso Signorini sta organizzando gli ultimi dettagli prima del suo grande ritorno a Canale 5 con il Grande Fratello Vip 7. C’è grande attesa attorno alla nuova edizione ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 15 settembre 2022)ha deciso, inaspettatamente, di esporsi in merito alla vicenda Totti-Blasi. Ha rivelato il suo pensiero in merito a. Il conduttore è stato sicuramente uno dei primi a trattare la separazione della coppia divenuta immediatamente una vicenda mediatica. L’ha trattata, però, documentando con foto e senza inventare mai nulla. Nonostante gli siano state fatte tantissime domande, in merito alla separazione, non si è mai esposto più di tanto se non appunto tramite il suo giornale per raccontare i fatti.Bocchi-Altranotiziasta organizzando gli ultimi dettagli prima del suo grande ritorno a Canale 5 con il Grande Fratello Vip 7. C’è grande attesa attorno alla nuova edizione ...

