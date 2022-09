Agatha Christie | “The Grand Adventure” | un viaggio all’insegna dei posti che hanno ispirato i libri dell’autrice

(Di giovedì 15 settembre 2022) Un’avventura durata 10 mesi e che con il 2022 compie 100 anni. “The” è unche voleva offrire ai lettori di, un’avventura ispirata al tour del 1922 che lei stessa fece.per un giorno Quante volte leggendo un libro ci si immedesima in uno dei personaggi o si immagina di poter visitare quei bellissimi paesaggi descritti? Ecco, grazie alla collaborazione con la compagnia di viaggi di lusso Black Tomato, i lettori di, ne avranno la possibilità. Studiando le sue lettere e i suoi archivi, la traduzione del “tour” diè stata trasformata in unmonumentale. Un’occasione unica per potere vedere il ...

pausacaffeblog : La morte nel villaggio di Agatha Christie, che presenta per la prima volta al pubblico Miss Marple, uno tra i perso… - babelezon : La ricerca del giorno su #babelezon #15settembre: ?? Agatha Christie ?? #AgathaChristie nacque a Torquay in Inghilter… - zazoomblog : Agatha Christie: le sue indagini con Poirot e Marple - #Agatha #Christie: #indagini #Poirot - pausacaffeblog : Poirot a Styles Court è il primo romanzo giallo scritto da Agatha Christie, nel quale fa la sua prima apparizione i… - Radio3tweet : La sua vita è trascorsa lontana dall'immagine dell'anziana signora ingioiellata che molti conoscono, è stata un'avv… -

la Repubblica

...in Maria dell'ebraico Miriam probabilmente in origine egizia il significato di amata o Amore il proverbio ci dice a settembre Chi è esperto non viaggia mai scoperto sono nati oggi...- Santo Sant'Albino Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1890Link Sponsorizzato 1921 Sergio Bruni 1946 Oliver Stone - Proverbio Due cose son sorde e cieche: odio e favore - Accadde oggi 1935 gli ebrei tedeschi vengono privati della cittadinanza -... Libri di storia e i gialli di Agatha Christie: ecco le letture preferite della regina Elisabetta La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il seguito del murder mystery di Rian Johnson segna il ritorno di Daniel Craig nei panni dell'investigatore Benoît Blanc in nuove, solari, ambientazioni. E con un inedito, prestigioso, cast I l cinema ...