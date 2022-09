AEW: Gran Metalik ha fatto il suo debutto durante i tapings di Dark Elevation (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel corso degli ultimi anni la WWE ha licenziato una miriade di persone, un po’ a causa della pandemia e un po’ per via dei “budget cuts” di cui tanto si è parlato e di cui forse, negli ultimi tre mesi, abbiamo finalmente capito la vera natura. La categoria che ha risentito maggiormente di questi licenziamenti è stata probabilmente quella dei Cruiserweights, partiti fortissimo grazie alla creazione del Cruiserweight Classic del 2016 e di 205 Live subito dopo: purtroppo però, nella Land of the Giants la categoria non ha avuto molta fortuna, ma alcuni wrestler stanno cercando di trovare altri porti sicuri. Tra questi vi è anche Gran Metalik, luchador messicano che ha di recente debuttato in AEW, con la sua vecchia gimmick. Una nuova opportunità Metalik è tornato alla gimmick di Mascara Dorada e ha fatto il ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel corso degli ultimi anni la WWE ha licenziato una miriade di persone, un po’ a causa della pandemia e un po’ per via dei “budget cuts” di cui tanto si è parlato e di cui forse, negli ultimi tre mesi, abbiamo finalmente capito la vera natura. La categoria che ha risentito maggiormente di questi licenziamenti è stata probabilmente quella dei Cruiserweights, partiti fortissimo grazie alla creazione del Cruiserweight Classic del 2016 e di 205 Live subito dopo: purtroppo però, nella Land of the Giants la categoria non ha avuto molta fortuna, ma alcuni wrestler stanno cercando di trovare altri porti sicuri. Tra questi vi è anche, luchador messicano che ha di recente debuttato in AEW, con la sua vecchia gimmick. Una nuova opportunitàè tornato alla gimmick di Mascara Dorada e hail ...

