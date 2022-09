sportface2016 : Adriano #Panatta: “Oggi non si è ritirato Roger #Federer, si è ritirato il #TENNIS” - Ellearbee : @AdrianoPanatta @LucaBizzarri @paolobertolucci Chi più di Adriano Panatta teneva e tiene allo stile…potrebbe essere… - VinzC73 : aver visto giocare il più grande tennista di sempre è un privilegio. Una cosa - se Dio vuole - che racconterò ai mi… - fra_fuma : '#Federer? Lui è un incrocio tra Mozart e U2, con qualcosa dei Pink Floyd. È l’unico che mi emoziona, riesce sempre… - CFabbi_Studio : RT @JuveVinciPerMe: Coppa Davis #ItaliaCroazia 2-0. #Musetti e #Berrettini ok, ma il top è stato #Panatta. L'Adriano nazionale, grande comm… -

"Federer è bello quando gioca, è eleganza e armonia, quando gioca danza, c'è una musica percettibile". Sembra di vederlo in campo, Roger Federer , in queste parole di. Il più elegante, il più completo, il "più perfetto", se si potesse dire, Federer è stato questo per il tennis. Sempre: "Federer fa pof, gli altri fanno sbrang" . Pof è quando ...In Una Squadra - docuserie prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà - Procacci racconta il team che ha fatto la storia della racchetta in Italia, e non solo:, Corrado Barazzutti, ... Adriano Panatta: "Oggi non si è ritirato Federer, si è ritirato il tennis" Anche Adriano Panatta si è unito ai messaggi di tributo a Roger Federer, che quest'oggi ha annunciato il suo ritiro dal tennis.Si ritira il tennista che mi ha condotto alle vette del sublime e sprofondato nel più traumatico choc. C’è chi ha vinto più di lui, ma nessuno come lui ha ...