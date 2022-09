salvione : Adesso l'EuroTurboNapoli scopre che la Champions ha cominciato a temerlo - sportli26181512 : Adesso l'EuroTurboNapoli scopre che la Champions ha cominciato a temerlo: Prima il 4-1 al Liverpool, poi il 3-0 ai… -

Corriere dello Sport

L'ha scoperto che in Champions hanno cominciato a temerlo. Buon segno, aspettando di affrontare il Milan , domenica sera a San Siro. Purtroppo mancheranno Osimhen e Leao , ma non ...L'ha scoperto che in Champions hanno cominciato a temerlo. Buon segno, aspettando di affrontare il Milan , domenica sera a San Siro. Purtroppo mancheranno Osimhen e Leao , ma non ... Adesso l'EuroTurboNapoli scopre che la Champions ha cominciato a temerlo Prima il 4-1 al Liverpool, poi il 3-0 ai Rangers in casa loro, Politano inserito dall'Uefa nella Top 11 delle partite del secondo turno, gli applausi e gli elogi della, stampa internazionale: ...