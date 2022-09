Addio a Irene Papas | passione e politica fra cinema | teatro e tv

Agenzia_Ansa : VIDEO | Addio a Irene Papas: morta la leggendaria attrice greca, ha recitato in oltre 70 film e nello sceneggiato… - Avvenire_Nei : Addio a #IrenePapas, leggendaria attrice greca - TgLa7 : Una carriera durata più di 50 anni, oltre 70 film. #IrenePapas è stata il simbolo della bellezza greca e un'attrice… - alessiodesiena : RT @ilmanifesto: Addio a Irene Papas (foto Ansa). Morta a 96 anni l’attrice greca diretta da Gavras, Wise, De Oliveira. Penelope nello stor… - lellosonnino : RT @GemmiVerter: Addio ,Irene,bellissimo volto mediterraneo. E bellissima persona. -

all'attrice protagonista dell'Odissea trasmessa dalla Rai nel '68. Era l'epoca dei grandi sceneggiati tratti da grandi opere letterarie, per ogni puntata venti milioni di ...L'attrice greca aveva 96 anni. Tra i suoi film più celebri "I cannoni di Navarone". Leggi su Avvenire.itAddio all’attrice protagonista dell’Odissea trasmessa dalla Rai nel ’68. Era l’epoca dei grandi sceneggiati tratti da grandi opere letterarie, per ogni puntata venti milioni di spettatori ...La nota attrice greca Irene Papas, ambasciatrice nel mondo della cultura greca, è morta oggi a 96 anni. Dopo aver girato oltre 70 film in 50 anni di carriera si è spenta nella sua casa di Chiliomodi, ...