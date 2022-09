Achille Occhetto a TPI | “Europeismo non significa atlantismo L’Ue tratti con Putin”

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 settembre 2022), ultimo segretario del Pci, per chi vota il 25 settembre? «Voterò per l’alleanza di centrosinistra. Ma ci tengo a spiegare perché». Prego. «Come ho scritto nel mio ultimo libro “Perché non basta dirsi democratici” (Guerini e Associati, 2022) io sono molto critico con l’attuale sinistra. Tuttavia alle elezioni si vota per quel che c’è. Bisogna valutare qual è il tema centrale di questo voto». E qual è? «Il tema è se la destra deve andare oppure no al governo. Io voto contro questa prospettiva». Non è un po’ triste votare contro qualcosa anziché per? «Guardi, in Italia si è sempre votato contro. Per quarant’anni si è votato contro il pericolo comunista, e la destra vota contro la sinistra a prescindere dai programmi. Il voto contro può essere anche un voto per». Non mi ha detto se vota per il Pd o per una lista collegata. «Non glielo ...