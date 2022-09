Accusato di violenza sessuale alla figlia, 47enne di Montesarchio si difende (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuto dinanzi al GIP di Benevento, Dott.ssa Camerlengo, l’interrogatorio di garanzia del 47enne di Montesarchio Accusato di presunte violenze sessuali perpetrate a danno della figlia, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Si ritiene, presuntivamente, che l’indagato per un lungo lasso di tempo, dal 2007 al 2015, avrebbe abusato sessualmente della figlia nei momenti in cui i due si trovavano da soli, in assenza della moglie e degli atri familiari. Questa mattina l’indagato ha scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere e, durante l’interrogatorio, ha fornito la propria versione dei fatti, negando ogni addebito e fornendo interessanti elementi a confutazione della tesi Accusatoria, che ha respinto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuto dinanzi al GIP di Benevento, Dott.ssa Camerlengo, l’interrogatorio di garanzia deldidi presunte violenze sessuali perpetrate a danno della, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Si ritiene, presuntivamente, che l’indagato per un lungo lasso di tempo, dal 2007 al 2015, avrebbe abusato sessualmente dellanei momenti in cui i due si trovavano da soli, in assenza della moglie e degli atri familiari. Questa mattina l’indagato ha scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere e, durante l’interrogatorio, ha fornito la propria versione dei fatti, negando ogni addebito e fornendo interessanti elementi a confutazione della tesiria, che ha respinto ...

