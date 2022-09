Abusi su cinque pazienti minorenni | arrestato medico nel Casertano

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di avere reiteramente abusato delle sue, ildello sportdalla squadra mobile di Caserta. Si tratta di un 69enne residente nelal quale la Polizia di Stato ha notificato un’ordinanza del gip emessa su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Glisessuali – aggravati – documentati dagli investigatori, avvenivano nello studio del professionista dove le ragazze si recavano per le visite finalizzate al rilascio del certificato di sana e robusta costituzione, necessario per iniziare le attività agonistiche. Sonogli episodi ricostruiti dagli inquirenti che hanno visto vittime ragazzetra l’ottobre e il dicembre 2021. Oltre alla ...

E' accusato di avere reiteramente abusato delle sue pazienti minorenni, il medico dello sport arrestato dalla squadra mobile di Caserta. (ANSA) ...Almeno cinque casi scoperti dagli inquirenti, il 69enne è ai domiciliari. Le violenze avvenivano nel suo studio in occasione delle visite per il rilascio del certificato sportivo ...