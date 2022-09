cronachecampane : Caserta, medico dello sport abusava delle giovani pazienti: arrestato #caserta #succedeoggi - Fragatton1 : RT @felicettialess1: @Labbaronessa Io ho vissuto senza spiegazioni: 1- Il padre di una mia amica che picchiava la madre 2- Il pedofilo del… - felicettialess1 : @Labbaronessa Io ho vissuto senza spiegazioni: 1- Il padre di una mia amica che picchiava la madre 2- Il pedofilo… - telodogratis : Abusava delle madri dei pazienti, assolto ex-primario: “Colpa di un farmaco per il Parkinson” -

Il Denaro

I giurati, che hanno deliberato per 11 ore in due giorni, hanno scritto diverse domande al giudice mercoledì, almeno unaquali indicava che i giurati erano alle prese con alcune...A seguitoindagini della Procura di Imperia, il 60enne, finito a processo, è stato condannato, l o scorso 22 giugno in Tribunale a Genova , in primo grado, a 3 anni di reclusione senza ... Abusava delle atlete minorenni, medico dello sport di 69 anni arrestato nel Casertano - Ildenaro.it Almeno cinque episodi di violenza sessuale ai danni di ragazze minorenni. Questa l’accusa nei confronti di C.P., 69enne medico dello sport dell’hinterland casertano, raggiunto da un’ordinanza di custo ...R. Kelly, pop star dell'R&B famosa in Italia soprattutto per la hit I believe I can fly, è stato condannato con l'accusa federale di pornografia minorile dopo un processo durato un mese, a Chicago. Il ...