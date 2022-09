Aborto, ennesima bufala: donne costrette ad ascoltare il battito del feto. L’Umbria smentisce Sinistra italiana (Di giovedì 15 settembre 2022) Aborto, Sinistra italiana si accoda alle lagnanze di Chiara Ferragni. Le donne rischiano in Italia di avere la stessa triste sorte di quelle ungheresi vedendosi negate il diritto all’Aborto. O addirittura venendo costrette ad ascoltare il battito del feto. Sicché arriva la denuncia di Elisabetta Piccolotti di Sinistra italiana, moglie di Nicola Fratoianni, nel corso di una conferenza stampa sulla legge 194. Dito puntato contro L’Umbria, regione a guida centrodestra. “Abbiamo segnalazioni – afferma – da parte di donne che volevano interrompere la gravidanza e da diverse associazioni femministe, che in Umbria sta già accadendo quello che sta accadendo in Ungheria dove ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022)si accoda alle lagnanze di Chiara Ferragni. Lerischiano in Italia di avere la stessa triste sorte di quelle ungheresi vedendosi negate il diritto all’. O addirittura venendoadildel. Sicché arriva la denuncia di Elisabetta Piccolotti di, moglie di Nicola Fratoianni, nel corso di una conferenza stampa sulla legge 194. Dito puntato contro, regione a guida centrodestra. “Abbiamo segnalazioni – afferma – da parte diche volevano interrompere la gravidanza e da diverse associazioni femministe, che in Umbria sta già accadendo quello che sta accadendo in Ungheria dove ...

TataFossati : RT @eleonoramattia1: In Umbria, come l’Ungheria di Orban, casi di ascolto del battito del feto. Pratica illegale. Crudeltà all’ennesima p… - SecolodItalia1 : Aborto, ennesima bufala: donne costrette ad ascoltare il battito del feto. L’Umbria smentisce Sinistra italiana… - InfinitoIsacco : RT @eleonoramattia1: In Umbria, come l’Ungheria di Orban, casi di ascolto del battito del feto. Pratica illegale. Crudeltà all’ennesima p… - RobertaVestri : RT @eleonoramattia1: In Umbria, come l’Ungheria di Orban, casi di ascolto del battito del feto. Pratica illegale. Crudeltà all’ennesima p… - DDeliolanes : RT @Misurelli77: Questo è Orban, l'idolo della nostra Fiammetta tricolore. Crudeltà all'ennesima potenza. Una donna già distrutta dal dolor… -