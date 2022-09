A scuola di cinema da George Clooney (Di giovedì 15 settembre 2022) Il curriculum di George Clooney si amplia. L’attore hollywoodiano, insieme ad altre star, ha fondato una scuola cinematografica per permettere alle nuove generazioni di entrare più facilmente nel mondo dello spettacolo. Dove si trova e come funziona? George Clooney è pronto a tornare al cinema insieme a Julia Roberts, ma da anni sta lavorando ad un progetto ambizioso inteso come una sorta di dedica d’amore ad un settore che l’ha reso oggi l’uomo che è. L’attore ha unito le forze con altre celebrità del grande e piccolo schermo fondando una scuola cinematografica. Se ne parlava già lo scorso anno con il coinvolgimento di Kerry Washington, Eva Longoria e Mindy Kaling e quel giorno è finalmente arrivato. Crediti: AnsaI più fortunati ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 settembre 2022) Il curriculum disi amplia. L’attore hollywoodiano, insieme ad altre star, ha fondato unatografica per permettere alle nuove generazioni di entrare più facilmente nel mondo dello spettacolo. Dove si trova e come funziona?è pronto a tornare alinsieme a Julia Roberts, ma da anni sta lavorando ad un progetto ambizioso inteso come una sorta di dedica d’amore ad un settore che l’ha reso oggi l’uomo che è. L’attore ha unito le forze con altre celebrità del grande e piccolo schermo fondando unatografica. Se ne parlava già lo scorso anno con il coinvolgimento di Kerry Washington, Eva Longoria e Mindy Kaling e quel giorno è finalmente arrivato. Crediti: AnsaI più fortunati ...

Corriere : Le star a scuola: Snoop Dogg spacciatore di Cameron Diaz e Perry bullizzava Trudeau - iMagazineTwit : Il filmmaker monfalconese si è formato alla Scuola di Cinema di Roma. Grazie ai droni porta la sua videocamera in p… - marioricciard18 : RT @rivistailmulino: Oggi molti ragazzi e ragazze tornano sui banchi di #scuola, o l'hanno fatto nei giorni precedenti. Che ne è però della… - lovekissingsue : Buongiorno tra Harry Styles e la professoressa che lunedì ci fa saltare scuola per andare al cinema - MoviesAsbury : Scuola e cinema si incontrano per sostenere l'#UNICEF -