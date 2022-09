A Glasgow si è vista l’intelligenza del mercato del Napoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Una gara adulta e il dominio che serviva Le partite contro Lecce e Spezia, fatte le dovute proporzioni, avevano creato un po’ d’agitazione in vista della trasferta a Glasgow. Per un motivo semplice: avevano mostrato le difficoltà del Napoli nel momento in cui la squadra di Spalletti si trova di fronte ad avversari chiusi, speculativi, difficili da aggirare. I Rangers sono scesi in campo e hanno giocato esattamente così. Anzi, rispetto al solito hanno addirittura accentuato la loro tattica difensiva, inserendo un terzo centrale e schierandosi con una sorta di 3-5-2/5-3-2 asimmetrico, con la costruzione del gioco molto sbilanciata a destra e Kent largo a sinistra come – unico – supporto a Morelos. L’altro aspetto di cui e per cui avere timore era ovviamente lo spirito dei Rangers, il gioco aggressivo e fisico spinto anche dal calore di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Una gara adulta e il dominio che serviva Le partite contro Lecce e Spezia, fatte le dovute proporzioni, avevano creato un po’ d’agitazione indella trasferta a. Per un motivo semplice: avevano mostrato le difficoltà delnel momento in cui la squadra di Spalletti si trova di fronte ad avversari chiusi, speculativi, difficili da aggirare. I Rangers sono scesi in campo e hanno giocato esattamente così. Anzi, rispetto al solito hanno addirittura accentuato la loro tattica difensiva, inserendo un terzo centrale e schierandosi con una sorta di 3-5-2/5-3-2 asimmetrico, con la costruzione del gioco molto sbilanciata a destra e Kent largo a sinistra come – unico – supporto a Morelos. L’altro aspetto di cui e per cui avere timore era ovviamente lo spirito dei Rangers, il gioco aggressivo e fisico spinto anche dal calore di ...

