(Di giovedì 15 settembre 2022)Beach: ritorna la più grande palestra a cielo aperto d’EuropaPiù di 300 ore di lezione, 16 megapalchi allestiti sulla spiaggia e oltre 40 discipline impartite dai migliori presenter di fama internazionale. Si tratta diBeach, la convention open air del benessere fisico più frequentata d’Europa, che torna sulla spiaggia veneta dal 16 al 18per undi pura adrenalina e divertimento, da condividere insieme a migliaia di appassionati. L’edizione è la numero 17 (consecutiva) per il tradizionale appuntamento targato SportFelix – marchio italiano leader del turismo sportivo – che apre la stagione del, portando in riva al mare le sue eccellenze e presentando in anteprima tutte le discipline che detteranno i nuovi ...

Udine20 2020

...più eclatante è il casello di Latisana che serve le località balneari di Lignano e: a ... Il 20 agosto di quest'anno, primodi controesodo, non c'è stata alcuna segnalazione di ......più eclatante è il casello di Latisana che serve le località balneari di Lignano e: a ... Il 20 agosto di quest'anno, primodi controesodo , non c'è stata alcuna segnalazione di ... A Bibione il weekend del fitness dal 16 al 18 settembre 2022 Previsioni meteo per il 10/09/2022, Bibione. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 17 e 27°C ...Allagamenti e temporali a Bibione in Veneto. In una sola ora è caduta più della pioggia che cade in un anno. Disagi in autostrada.