Zendaya: "Tom Holland è la prima persona che ho contattato dopo aver vinto l'Emmy" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Zendaya ha rivelato di aver immediatamente inviato un messaggio a Tom Holland dopo aver vinto l'Emmy per la sua performance in Euphoria. Tom Holland potrebbe non essere stato fisicamente con la sua ragazza durante la sua serata degli Emmy, ma è sicuramente stata la prima persona a cui Zendaya ha scritto un messaggio, secondo quanto rivelato dalla stessa attrice a E! News durante un'intervista relativa alla sua recente vittoria. A Zendaya è stato chiesto di rivelare il nome della prima persona a cui ha scritto dopo essere diventata la persona più giovane ad aver mai ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022)ha rivelato diimmediatamente inviato un messaggio a Toml'per la sua performance in Euphoria. Tompotrebbe non essere stato fisicamente con la sua ragazza durante la sua serata degli, ma è sicuramente stata laa cuiha scritto un messaggio, secondo quanto rivelato dalla stessa attrice a E! News durante un'intervista relativa alla sua recente vittoria. Aè stato chiesto di rivelare il nome dellaa cui ha scrittoessere diventata lapiù giovane admai ...

