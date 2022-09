Zaniolo: «Sembra sempre debba andare via e poi resto. Sono vostre illazioni, film della stampa» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Accanto a José Mourinho, nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Helsinki di Europa League, ha parlato Nicolò Zaniolo. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Domani Zaniolo sarà in campo. Mourinho ha detto che il suo giocatore voleva tornare a giocare subito. Lui spiega perché. “Non è mai bello star fuori, l’ho vissuta come un’ingiustizia. Con la spalla puoi allenarti, puoi fare tutto tranne cadere. Il mister mi ha chiesto la disponibilità e mi Sono sentito di andare a Empoli ed ero pronto a entrare”. Per te è stata un’estate particolare. Vuoi continuare a lungo con la Roma? “Non è stata un’estate particolare per me, Sembra sempre che debba andare via e poi resto, Sono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Accanto a José Mourinho, nella conferenzadi vigilia di Roma-Helsinki di Europa League, ha parlato Nicolò. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Domanisarà in campo. Mourinho ha detto che il suo giocatore voleva tornare a giocare subito. Lui spiega perché. “Non è mai bello star fuori, l’ho vissuta come un’ingiustizia. Con la spalla puoi allenarti, puoi fare tutto tranne cadere. Il mister mi ha chiesto la disponibilità e misentito dia Empoli ed ero pronto a entrare”. Per te è stata un’estate particolare. Vuoi continuare a lungo con la Roma? “Non è stata un’estate particolare per me,chevia e poi...

