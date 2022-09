Youth League – Milan-Dinamo Zagabria 2-0 | raddoppio di Traore e fine primo tempo

DiMarzio : Vi ricordate il raccattapalle di @LFC-@FCBarcelona? Ora segna triplette contro l'@AFCAjax. La storia di… - acmilanyouth : ?? Risultato finale ?? Il Salisburgo la riequilibra nella ripresa, il #MilanPrimavera al debutto conquista un buon pu… - furgeTX : @Pirichello No, hanno il campionato primavera loro, non la youth league - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: Vi ricordate il raccattapalle di @LFC-@FCBarcelona? Ora segna triplette contro l'@AFCAjax. La storia di #Cannonier: da assi… - PacoR_coach : Juve Benfica UEFA YOUTH LEAGUE -

DIRETTA RANGERS NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 1 - 0): VANTAGGIO PADRONI DI CASA Inizia la diretta di Rangers Napoli Primavera : la sfida è valevole per la Uefacon i primi minuti dove le due squadre non si soffermano molto sulla fase offensiva, cercando, piuttosto, la fase difensiva. Le prime occasioni della partita sono a tinte blu, ma il ...DIRETTA MILAN DINAMO ZAGABRIA(1 - 0): TRAORE INDEMONIATO! La sblocca il Milan al minuto 26 dopo aver alzato il ritmo ed il baricentro della della squadra. Prima del gol è stato Zeroli a tentare la giocata vincente ma ...45' Inizia il secondo tempo. Primo tempo PERFETTO del Milan Primavera, che chiude in vantaggio due reti a zero contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri non sbagliano nulla in questi ...Dopo aver esordito con una sconfitta, i ragazzi dell'Under 19 azzurra vogliono rimettersi subito in careggiata contro un ostico avversario come i Rangers che a giudicare dal girone è però quello più a ...