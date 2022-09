X Factor | la ' rifondazione' parte dalle radici del talent Da giovedì le Audition

ItalyNowadays : X Factor , 'rifondazione' parte dalle radici del talent. #Cultura - Insgaet : #xf2022 dove/quando ?????? - fisco24_info : X Factor , 'rifondazione' parte dalle radici del talent: Conduce Michielin e torna Fedez, con Ambra, Rkomi e D'Amico -

Agenzia ANSA

I giudici scopriranno il roster di artisti che la commissione musicale di X2022 gli avrà assegnato prima dei Bootcamp. Rimane infatti in vigore l'assenza della suddivisione in categorie ...mi ha fatto da 'nave scuola' ed è stato per me un crocevia importante". La 'quota donna' al tavolo dei giudici quest'anno è affidata ad Ambra Angiolini, personaggio dello spettacolo a ... X Factor , 'rifondazione' parte dalle radici del talent Gli amori fanno giri immensi e poi ritornano, diceva una nota voce del cantautorato italiano qualche tempo fa. E così, X Factor prova a 'rifondarsi' ...Tra debutti e grandi ritorni, per X Factor che riapre le danze con la sua edizione 2022 e rimette la musica al centro. Obiettivo dichiarato dalla produzione: rifondare il programma ma ripartendo dalle ...