WWE: Un altro titolo per la Bloodline! Solo Sikoa nuovo North American Champion (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa notte è stato celebrato l'anniversario di NXT 2.0, per l'occasione è stato dato spazio ai fan con un voto da casa per scegliere la Superstar dell'anno, la stipulazione del match valido per i titoli di coppia e l'avversario di Carmelo Hayes nel main event per il titolo NordAmericano. I fan potevano scegliere tra Wes Lee, Von Wagner o Joe Gacy e la scelta è ricaduta sul primo nome. Mentre l'ex campione di coppia si preparava nello spogliatoio, è stato brutalmente assalito e messo ko dal campione Carmelo Hayes e Trick Williams, una scelta che non si è rivelata poi così tanto felice. Ritorno vincente Carmelo Hayes era ormai sicuro di avere la serata libera quando ha preso la via del ring per dire che Wes Lee non è degno del titolo nordAmericano, ma all'improvviso è risuonata la theme di ...

