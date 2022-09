Zona_Wrestling : WWE: Triple H vuole rendere lo U.S. Championship un 'titolo credibile'? - IsolaWrestling : TRIPLE H PROGETTA GRANDI CAMBIAMENTI PER LE CINTURE DEL TITOLO WWE - SpazioWrestling : WWE: Ecco perché Triple H non ha preso ancora delle decisioni drastiche *RUMOR* #TripleH #WWE - zazoomblog : WWE: Ricomincia la NFL e crollano gli ascolti di Raw sono i peggiori risultati dell’era Triple H - #Ricomincia… - Zona_Wrestling : WWE: Ricomincia la NFL e crollano gli ascolti di Raw, sono i peggiori risultati dell'era Triple H… -

Spazio Wrestling

Il ritorno con i suoi due storici compagni di stable è stato senza ombra di dubbio voluto daH in persona, ormai al comando del team creativo inDove vedereSmackDown Vi ricordiamo che ...Continua la lista dei grandi ritorni ingrazie aH al comando. Dopo Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, gli Hit Row, Karrion Kross e Jonny Gargano, adesso è toccato a Braun Strowman. Il colosso del ring è tornato nella puntata di Raw di ... WWE: Triple H pianifica dei grandi cambiamenti, in arrivo delle nuove cinture Triple H ha assunto il ruolo di responsabile del reparto creativo della WWE dopo che Vince McMahon si è ritirato spontaneamente. Per molti questo è stato un sogno che si è avverato, ed è evidente che ...Triple H has made a number of big changes to WWE since becoming head of creative. There will undoubtedly be more changes to come, some of them bigger than others, and among them could well be some ...