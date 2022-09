WWE: Anniversario, ma anche fine di NXT 2.0. Si torna al black & gold dalla prossima settimana (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa notte si è celebrato il primo Anniversario di NXT 2.0, proprio un anno fa lo show del roster di sviluppo della WWE veniva presentato ai fan con un netto rebranding, sia nelle grafiche e nella scenografia, ma anche nella sostanza tornando ad essere uno show per lanciare i talenti del futuro. In questo anno tanti giovani si sono fatti conoscere e alcuni sono già stati lanciati nel main roster, ma adesso è di nuovo tempo di cambiamenti, almeno per quanto riguarda logo e arena, un ritorno al passato con uno sguardo proiettato sempre sul futuro. “We are NXT!” La puntata speciale di stanotte si è conclusa così come era iniziata l’era di NXT 2.0, con un match valido per il North American Title. A trionfare è stato Solo Sikoa nel main event, ma la puntata non si è chiusa con i suoi festeggiamenti, prima di andare off air è ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa notte si è celebrato il primodi NXT 2.0, proprio un anno fa lo show del roster di sviluppo della WWE veniva presentato ai fan con un netto rebranding, sia nelle grafiche e nella scenografia, manella sostanzando ad essere uno show per lanciare i talenti del futuro. In questo anno tanti giovani si sono fatti conoscere e alcuni sono già stati lanciati nel main roster, ma adesso è di nuovo tempo di cambiamenti, almeno per quanto riguarda logo e arena, un ritorno al passato con uno sguardo proiettato sempre sul futuro. “We are NXT!” La puntata speciale di stanotte si è conclusa così come era iniziata l’era di NXT 2.0, con un match valido per il North American Title. A trionfare è stato Solo Sikoa nel main event, ma la puntata non si è chiusa con i suoi festeggiamenti, prima di andare off air è ...

