WTA Portorose 2022, Martina Trevisan eliminata all'esordio dalla ceca Katerina Siniakova

Si è giocato stamane l'ultimo match del primo turno del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 di Portorose 2022: sul cemento outdoor sloveno l'epilogo si è rivelato amaro per i colori azzurri. La ceca Katerina Siniakova ha battuto in due set Martina Trevisan, numero 4 del seeding, con il punteggio di 6-1 6-4 in un'ora e 35 minuti. Per la ceca al secondo turno la qualificata britannica Jodie Burrage. Nel primo set l'azzurra non riesce mai a tenere la battuta, mentre la ceca difende il proprio turno al servizio a trenta sia nel secondo che nel sesto game. La missione non le riesce soltanto nel quarto gioco, grazie al quale Trevisan almeno riesce ad evitare lo scotto dello 0-6.

