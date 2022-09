World Cleanup Day | “chiamata alle armi” per ripulire l’Italia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel 2018, primo anno delDay, furono 18 milioni i partecipanti in tutto il mondo, di cui 640mila solo in Italia. Nel 2019 21,2 milioni su scala mondiale ed oltre 330mila nel nostro Paese. L’anno successivo, complice la pandemia da Covid-19 furono 8,9 milioni i volontari in oltre 160 Paesi, 150mila quelli italiani. Numeri in ripresa lo scorso anno, segnato ancora dall’emergenza pandemica. Nel 2021 sono stati 8,6 milioni che hanno partecipato al WCD in tutto il mondo. Oltre 450 mila i volontari che, in tutta Italia, hanno organizzato e partecipato ad attività di pulizia di spiagge, corsi d’acqua, piazze, boschi, parchi. Da qualche giorno è online la mappa delle azioni registrate finora. Azioni in continuo aggiornamento dato che, come ogni anno, le registrazioni arrivano fino al giorno stesso del...

Si terrà sabato 17 Settembre 2022. in occasione delDay 2022, l'iniziativa organizzata dal negozio Decathlon di Baranzate in collaborazione con i Comune di Bollate, di pulizia del Parco Centrale. L'evento è gratuito ed aperto a tutti. World Cleanup Day, il 17 settembre si celebra la quinta edizione Magboro community in Ogun State has marked its world cleanup day by engaging in a walk for recycling and environmental sustainability awareness and clean-up ...The 75-day-long ongoing Coastal Clean Up Campaign received a huge boost as a number of Chief Ministers, Governors, Film and Sports personalities pledged their full support to the longest and largest ...