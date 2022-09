William e Harry insieme dietro il feretro di Elisabetta come ai funerali di mamma Diana (Di mercoledì 14 settembre 2022) William e Harry camminano l'uno accanto all'altro nel corteo funebre della nonna regina Elisabetta II nel centralissimo viale del Mall, nel cuore di Londra, diretto verso il Parlamento. Un'immagine per certi versi emblematica della... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022)camminano l'uno accanto all'altro nel corteo funebre della nonna reginaII nel centralissimo viale del Mall, nel cuore di Londra, diretto verso il Parlamento. Un'immagine per certi versi emblematica della...

