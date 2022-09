Werewolf by Night: svelato il legame con Black Panther: Wakanda Forever (Di mercoledì 14 settembre 2022) il trailer di Werewolf By Night avrebbe suggerito alcune connessioni con il cinecomic Black Panther: Wakanda Forever. L'attesa nei confronti del nuovo trailer di Werewolf by Night ha acceso le fantasie degli appassionati Marvel di tutto il mondo, offrendo un filmato in cui è possibile cogliere dei riferimenti a Black Panther: Wakanda Forever. Ovviamente i fan, ancor prima dell'uscita, avevano cominciato a speculare in merito alla canonicità di questa storia, date le possibilità espressive e narrative del multiverso. Da quello che si può vedere per ora, Werewolf By Night parrebbe allinearsi con gli eventi mainstream cui abbiamo assistito fino ad ora nel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022) il trailer diByavrebbe suggerito alcune connessioni con il cinecomic. L'attesa nei confronti del nuovo trailer dibyha acceso le fantasie degli appassionati Marvel di tutto il mondo, offrendo un filmato in cui è possibile cogliere dei riferimenti a. Ovviamente i fan, ancor prima dell'uscita, avevano cominciato a speculare in merito alla canonicità di questa storia, date le possibilità espressive e narrative del multiverso. Da quello che si può vedere per ora,Byparrebbe allinearsi con gli eventi mainstream cui abbiamo assistito fino ad ora nel ...

