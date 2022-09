Von der Leyen, triste tentativo di arruffianarsi gli operai italiani: “Lavorano al mattino presto” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Ursula Von der Leyen si arruffiana gli operai italiani durante il discorso all’Unione di Strasburgo. Con un elogio triste, banale, sentito quanto un’operazione dopo un’anestesia. Perché il presidente della Commissione Ue, riportato anche dall’Agi, sostanziamente elogia chi sta contribuendo a portare alla miseria. Von der Leyen e la ruffianeria verso gli operai italiani Il caro bollette si affronta subendolo, e fa nulla se ciò ci impoverirà miseramente: questo lo abbiamo ormai capito da mesi. La Von der Leyen però unisce a questa disgraziata realtà anche una faccia tosta senza pari, quando elogia gli operai italiani così: “I lavoratori delle fabbriche di ceramica del Centro Italia hanno deciso di spostare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Ursula Von dersi arruffiana glidurante il discorso all’Unione di Strasburgo. Con un elogio, banale, sentito quanto un’operazione dopo un’anestesia. Perché il presidente della Commissione Ue, riportato anche dall’Agi, sostanziamente elogia chi sta contribuendo a portare alla miseria. Von dere la ruffianeria verso gliIl caro bollette si affronta subendolo, e fa nulla se ciò ci impoverirà miseramente: questo lo abbiamo ormai capito da mesi. La Von derperò unisce a questa disgraziata realtà anche una faccia tosta senza pari, quando elogia glicosì: “I lavoratori delle fabbriche di ceramica del Centro Italia hanno deciso di spostare ...

