Von der Leyen: “Dagli extra-profitti dell’energia 140 miliardi. Sbagliato guadagnare con la guerra” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “In questi tempi è Sbagliato ricevere profitti record grazie alla guerra e a spese dei consumatori. In questi tempi, i profitti devono essere condivisi e destinati a chi ne ha più bisogno”. Lo ha sottolineato oggi Ursula von der Leyen, presentando le proposte della commissione europea per combattere l’emergenza energetica. Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, tenuto oggi di fronte al parlamento europeo, la presidente dell’esecutivo europeo ha annunciato nuove misure contro le compagnie energetiche che, secondo le stime della commissione, genereranno più di 140 miliardi di euro, da destinare alle fasce della popolazione più esposte alla crisi. Secondo le proposte, le aziende dovranno corrispondere agli stati membri gli extraprofitti derivanti ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022) “In questi tempi èricevererecord grazie allae a spese dei consumatori. In questi tempi, idevono essere condivisi e destinati a chi ne ha più bisogno”. Lo ha sottolineato oggi Ursula von der, presentando le proposte della commissione europea per combattere l’emergenza energetica. Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, tenuto oggi di fronte al parlamento europeo, la presidente dell’esecutivo europeo ha annunciato nuove misure contro le compagnie energetiche che, secondo le stime della commissione, genereranno più di 140di euro, da destinare alle fasce della popolazione più esposte alla crisi. Secondo le proposte, le aziende dovranno corrispondere agli stati membri gliderivanti ...

pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - Rinaldi_euro : La Corte dei Conti UE chiede chiarezza sui rapporti Von der Leyen/Pfizer e da ragione all’interrogazione presentata… - borghi_claudio : Sempre meglio ricordare... ci sono pochi voti decisivi, tutto il resto è tattica. Questo era uno di quelli. - FrancescoDeBen8 : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra contro l… - respectjungle : RT @Bluefidel47: Von der Leyen non riesce a spiegare perché ha ordinato oltre 900 milioni di dosi di Pfizer -