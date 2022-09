Von der Leyen: “Da tetto ricavi 140 miliardi di euro per gli Stati membri”. E sulla riduzione del debito serve “maggiore flessibilità” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo“. Lo propone la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, davanti all’Aula della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel discorso sullo Stato dell’Unione: “La nostra proposta – ha aggiunto – raccoglierà più di 140 miliardi di euro per gli Stati membri per attutire il colpo direttamente”. L’obiettivo, dice la presidente della Commissione Ue, è aiutare “milioni di europei hanno bisogno di sostegno”, perché nonostante “gli Stati membri hanno già investito miliardi di euro per assistere le famiglie vulnerabili” questo “non sarà sufficiente“. E sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Unaidelle aziende che producono elettricità a basso costo“. Lo propone la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, davanti all’Aula della plenaria del Parlamentopeo a Strasburgo nel discorso sullo Stato dell’Unione: “La nostra proposta – ha aggiunto – raccoglierà più di 140diper gliper attutire il colpo direttamente”. L’obiettivo, dice la presidente della Commissione Ue, è aiutare “milioni dipei hanno bisogno di sostegno”, perché nonostante “glihanno già investitodiper assistere le famiglie vulnerabili” questo “non sarà sufficiente“. E...

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - Rinaldi_euro : La Corte dei Conti UE chiede chiarezza sui rapporti Von der Leyen/Pfizer e da ragione all’interrogazione presentata… - borghi_claudio : Sempre meglio ricordare... ci sono pochi voti decisivi, tutto il resto è tattica. Questo era uno di quelli. - aliwingsua : RT @pietroraffa: == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi di most… - SB1865 : RT @ComVentotene: THREAD: Oggi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciato il consueto discorso sullo sta… -