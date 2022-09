Von der Leyen (coi colori dell’Ucraina): “Le sanzioni alla Russia restano. Noi taglieremo i consumi” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le sanzioni imposte dall’Ue contro la Russia sono “il prezzo per la strada” che ha scelto Putin, quella della “morte” e della “distruzione. Voglio essere molto chiara: le sanzioni resteranno. Adesso è il momento di essere risoluti, non è il momento per l’appeasement”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo, davanti alla first lady ucraina Olena Zelenska, con cui si recherà in visita a Kiev. Von der Leyen: “Le sanzioni alla Russia funzionano” Per von der Leyen, le sanzioni funzionano: “Il settore finanziario russo è in terapia intensiva – aggiunge – abbiamo tagliato fuori dai mercati internazionali tre quarti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Leimposte dall’Ue contro lasono “il prezzo per la strada” che ha scelto Putin, quella della “morte” e della “distruzione. Voglio essere molto chiara: leresteranno. Adesso è il momento di essere risoluti, non è il momento per l’appeasement”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, nel suo quarto discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo, davantifirst lady ucraina Olena Zelenska, con cui si recherà in visita a Kiev. Von der: “Lefunzionano” Per von der, lefunzionano: “Il settore finanziario russo è in terapia intensiva – aggiunge – abbiamo tagliato fuori dai mercati internazionali tre quarti ...

