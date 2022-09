Volato dalla finestra perché disabile o perché rom? Basta ipocrisie (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo quello che è successo a roma a Hasib e alla sua famiglia, noi rom ci facciamo molte domande. Quando un rom commette un crimine i giornali non si fanno scrupoli. I titoli riportano sempre: rom arrestato o nomade arrestato…. Quando subiamo abusi e violenze, verbali e fisici, i titoli di norma non riportano l’etnia, anche se in quei casi proprio l’etnia è il motivo della violenza. Cosa è successo a roma? Il solito di una serie di fatti che vengono classificati come “mele marce nelle forze dell’ordine, ma la giustizia farà il suo corso”? Oppure c’è qualcosa di più profondo, evidente a chi si fermi a riflettere, ma scomodo o non abBastanza importante da rendere pubblico? A roma va tutto bene ora, come a Milano e in altre città. Basta essere democratici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo quello che è successo aa a Hasib e alla sua famiglia, noici facciamo molte domande. Quando uncommette un crimine i giornali non si fanno scrupoli. I titoli riportano sempre:arrestato o nomade arrestato…. Quando subiamo abusi e violenze, verbali e fisici, i titoli di norma non riportano l’etnia, anche se in quei casi proprio l’etnia è il motivo della violenza. Cosa è successo aa? Il solito di una serie di fatti che vengono classificati come “mele marce nelle forze dell’ordine, ma la giustizia farà il suo corso”? Oppure c’è qualcosa di più profondo, evidente a chi si fermi a riflettere, ma scomodo o non abnza importante da rendere pubblico? Aa va tutto bene ora, come a Milano e in altre città.essere democratici ...

