(Di mercoledì 14 settembre 2022)spegne 28 candeline e con l’occasione promuove uncon offerte valide dal 15 al 25prossimo. Tante le, come quella sui Sapori Sardi, lo speciale Cucina, il Pet e la collezioneWwf. Sono tante le novità in casa, soprattutto vista la ricorrenza. Lo store inaugura anche il concorso Gioca & Vinci conGame. Offerte dei Sapori Sardi Tra le offerte dei sapori Sardi è possibile acquistare il pane guttiau a 2.49 euro, il pane carasau a 1.99 euro, vari formaggio sardi e salumi della Barbagia: prosciutto crudo a 3.19, capocollo e pancetta a 1.99 euro e tanto ancora. Ma per rimanere in tema di sapori sardi,vi dà la possibilità di creare degli ottimi primi piatti con i malloreddus grandi trafilati al ...

CorriereCitta : Volantino Penny, ‘Buon Anniversario’: promozioni dal 15 al 25 settembre - promozioni24 : #Volantino Penny Market Anniversario fino al 25/09 dal 15/09/2022 - TheCookingHacks : Volantino Penny dal 15 al 25 settembre 2022 -

WineMag.it

La Conad invece ha nella Rocchetta, acqua minerale leggermente frizzante, a 0,30 euro ... invece, notiamo che ilmarket offre l'acqua Sant'Anna frizzante a 3,99 euro per la confezione ...Visitando il sito di Kaufino si possono ancora confrontare opuscoli come l'Interspar, ilMarkete il Fresco Marketdi Tuodì. Il discount Despar sull'Interspar ... Aldi, Ipercoop, Lidl e Penny Market: nuovi vini in offerta a volantino Penny spegne 28 candeline e con l’occasione promuove un volantino con offerte valide dal 15 al 25 settembre prossimo. Tante le promozioni, come quella sui Sapori Sardi, lo speciale Cucina, il Pet e la ...Il secondo episodio dello spot istituzionale andrà in onda sulle principali emittenti televisive dal 14 al 17 settembre e dal 21 al 24 settembre ...