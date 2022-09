Volantino Mediaworld, ‘La Casa per Me’ e ‘La Cucina dei Tuoi Sogni’: offerte elettrodomestici fino al 25 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mediaworld propone un doppio Volantino per elencare tutte le promozioni che mette a disposizione della sua clientela nel mondo degli elettrodomestici. I nuovi volantini sono: “La Casa per me” già attiva e valida fino al 25 settembre e “La Cucina dei Tuoi sogni”, altro Volantino già attivo che durerà fino al 21 settembre. E non solo… è previsto anche uno sconto extra del 10% per i grandi elettrodomestici Samsung. Anche su Amazon Italia ci sono sconti per vari prodotti come: Samsung Galaxy A13 e realme 9 Pro 5G. Le offerte Mediaworld Tra le offerte “La Casa per me”: congelatore a pozzetto Whirpool a 299.99 euro, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022)propone un doppioper elencare tutte le promozioni che mette a disposizione della sua clientela nel mondo degli. I nuovi volantini sono: “Laper me” già attiva e validaal 25e “Ladeisogni”, altrogià attivo che dureràal 21. E non solo… è previsto anche uno sconto extra del 10% per i grandiSamsung. Anche su Amazon Italia ci sono sconti per vari prodotti come: Samsung Galaxy A13 e realme 9 Pro 5G. LeTra le“Laper me”: congelatore a pozzetto Whirpool a 299.99 euro, ...

CorriereCitta : Volantino Mediaworld, ‘La Casa per Me’ e ‘La Cucina dei Tuoi Sogni’: offerte elettrodomestici fino al 25 settembre - MXbermix : @pdnetwork @EnricoLetta @vitt61 Sembra un volantino di MediaWorld... - MA7BE3 : @EnricoLetta Ma sembra un volantino di #mediaworld. Aspetta, non è che MediaWorld ed il #pd....? - infoitscienza : Volantino Mediaworld Apple Weekend: ultimo giorno della promo iPhone 13 - mobileworld_it : Volantino MediaWorld 'La casa per me' e 'La cucina dei tuoi sogni': doppia promo per gli elettrodomestici -