Voglio morire | non vivo più | U&D | lo sfogo che sconvolge la De Filippi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Emergenza a Uomini e donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De. Un ex cavaliere sta male e lancia l'allarme: “A volte vorrei, nonpiù”. Di chi si tratta? Un ex conoscenza di Gemma Galgani, che adesso lancia un lungosui social prima di un delicatissimo intervento chirurgico. Si tratta di Fabrizio Cilli, che arrivò a Uomini e donne qualche anno fa per conoscere la dama torinese. Correva l'anno 2019 e destò molto stupore l'interesse che nutriva nei confronti di Gemma. Ora affida ai social, soprattutto a Instagram, il suo lungo. Per lui un periodo molto complicato. La foto che sta facendo il giro della Rete è quella che lui stesso pubblica, dove si nota il volto stanco, provato. Affranto. Al momento i fan non sanno quale intervento dovrà affrontare. Lui ...

ROSS1FUMI : @_Semino_ voglio morire pur io - Giusy12053168 : RT @inbuckysarms: voglio morire - StefanEdi28 : @GabriPrete7 Anche io la devo cambiare 75 euro .. voglio morire.. - swe3tvicky : oggi io voglio solo morire oggi but!! ho la mia sacca degli arctic monkeys che compensa ?? - brokenmeIody : ah terzo giorno di scuola finalmente sono sola e voglio morire as usual ora sì che sono a casa -

Quotidiano Sanità

... interrompendo i conduttori dicendo " No no no, è una canzone molto politica e io non... E - come scriveva al figlio Antonio Gramsci dal carcere in cui i fascisti lo portarono a- ' io ...... 'I miei figli non avranno passaporto italiano, esclude mio marito' e ha spiegato: 'Oggi, se... Ma resta comunque una cosa che, anche se può sembrare stupida, invece mi fa soffrire da'. L'... Eutanasia. “Ero vivace e ribelle, ma ora voglio morire”. La lettera e il video di un malato a Mattarella