Vivere per sempre in crociera: ora si può (pagando un milione di dollari) - Magazine - quotidiano.net (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'azienda Storylines sta costruendo un'enorme nave da crociera sulla quale è possibile comprare dei mini appartamenti e viaggiare in tutto il mondo in modo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'azienda Storylines sta costruendo un'enorme nave dasulla quale è possibile comprare dei mini appartamenti e viaggiare in tutto il mondo in modo ...

il_pucciarelli : «C’è l’autore dell’articolo? Se lo zoomate lo leggiamo pure per gli ascoltatori…». E infatti ora questi ascoltatori… - EnricoLetta : L'Italia ha bisogno di lavoro, deve tornare al centro della politica, dico da Genova. Proponiamo: ? riduzione shock… - santegidionews : Il Paese dell'Arcobaleno rappresenta il mondo di domani. È la proposta di costruire insieme un mondo più giusto e p… - congiargiu : @Mirko_Paolessi @marcospanu5 @EnricoLetta @LilianaArmato @AstroSamantha Tutto quello che vuoi.. Ma in un periodo co… - pbaruffaldix : RT @Etya73: Il voto non è una confessione d'amore di San Valentino per il candidato. È una mossa di schacchi per il mondo in cui vuoi vive… -