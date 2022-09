Vita bassa e slip a vista, le vip riscoprono il trend degli anni Duemila (Di mercoledì 14 settembre 2022) La moda è fatta di corsi e ricorsi e anche gli slip a vista che sbucano dai pantaloni a Vita bassa hanno la loro seconda chance. A portarli in auge in Italia era stata Anna Oxa con un look sfoggiato al Festival di Sanremo che sulle prime aveva dato scandalo ma poi era diventato una tendenza (rivedilo QUI). Era il 1999 e quell’outfit aveva traghettato le scelte di stile tra il vecchio e il nuovo millennio. Come ogni trend, anche questo ha avuto il suo periodo di declino ma ora torna più vivo che mai. Le vip più audaci quest’estate lo hanno già sfoggiato in varie occasioni, tra le versioni più soft e quelle ad alto tasso erotico. Elodie infiamma i follower Elodie sexy in Tommy HilfigerI fianchetti degli slip che sbucano dai pantaloni a Vita ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) La moda è fatta di corsi e ricorsi e anche gliche sbucano dai pantaloni ahanno la loro seconda chance. A portarli in auge in Italia era stata Anna Oxa con un look sfoggiato al Festival di Sanremo che sulle prime aveva dato scandalo ma poi era diventato una tendenza (rivedilo QUI). Era il 1999 e quell’outfit aveva traghettato le scelte di stile tra il vecchio e il nuovo millennio. Come ogni, anche questo ha avuto il suo periodo di declino ma ora torna più vivo che mai. Le vip più audaci quest’estate lo hanno già sfoggiato in varie occasioni, tra le versioni più soft e quelle ad alto tasso erotico. Elodie infiamma i follower Elodie sexy in Tommy HilfigerI fianchettiche sbucano dai pantaloni a...

chiara_sciuto : Ascoltate allora voi dovete guardarmi bene perché non è possibile far tornare di moda i pantaloni a vita bassa vi p… - nigritha_ : @Van3ss4V non lo so ma per me fa male come i pantaloni a vita bassa - scrivere02 : @steegvma meglio una maglietta a maniche anche corra dato che i jeans sono a vita bassa - martiloves_lou : che bello iniziare la giornata con una bestemmiona perché hai la pancia gonfia a devi metterti i pantaloni a vita bassa - b4byalii : RT @federicoserang: ed è per questo che non capisco di che problemi soffrono le ragazze che si mettono i pantaloni a vita bassa https://t.c… -