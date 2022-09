Vita bassa e slip a vista, le vip riscoprono il trend degli anni Duemila (Di mercoledì 14 settembre 2022) La moda è fatta di corsi e ricorsi e anche gli slip a vista che sbucano dai pantaloni a Vita bassa hanno la loro seconda chance. A portarli in auge in Italia era stata Anna Oxa con un look sfoggiato ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) La moda è fatta di corsi e ricorsi e anche gliche sbucano dai pantaloni ahanno la loro seconda chance. A portarli in auge in Italia era stata Anna Oxa con un look sfoggiato ...

_Themella_ : @Frances32693443 @EdoardoMecca1 Ma tu hai giocato a calcio 30 minuti della tua vita? Perchè se attacchi a testa bas… - chiara_sciuto : Ascoltate allora voi dovete guardarmi bene perché non è possibile far tornare di moda i pantaloni a vita bassa vi p… - nigritha_ : @Van3ss4V non lo so ma per me fa male come i pantaloni a vita bassa - scrivere02 : @steegvma meglio una maglietta a maniche anche corra dato che i jeans sono a vita bassa - martiloves_lou : che bello iniziare la giornata con una bestemmiona perché hai la pancia gonfia a devi metterti i pantaloni a vita bassa -