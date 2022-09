Violenze sui lavoratori dei trasporti, venerdì sciopero dalle 16 alle 24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’iniziativa. Lo sciopero indetto contro le Violenze nei confronti del personale del mondo dei trasporti: è in programma venerdì 16 settembre, durante il quale i lavoratori incroceranno le braccia per 8 ore, a Bergamo dalle 16 alle 24. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’iniziativa. Loindetto contro lenei confronti del personale del mondo dei: è in programma16 settembre, durante il quale iincroceranno le braccia per 8 ore, a Bergamo1624.

