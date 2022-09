“Violentata prima del debutto con le Spice Girls” Il racconto choc di Mel C

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono passati 25 anni dal primo, grande concerto delle: sulla scia dell’enorme successo ottenuto dal singolo Wannabe e dal relativo album, la band aveva dato il via ad un tour che l’aveva portata ad Istanbul per la data d’esordio. Quella è stata una serata incredibile per cinque giovanissime cantanti che già da tempo sognavano il palco. Ma ora emerge un dettaglio terribile: Mel C ha rivelato che, poche oredel, ha subito una violenza sessuale. Mel C, ildella violenza subita In questi giorni, Melanie Chisholm (alias Mel C) sta celebrando l’uscita del suo libro di memorie intitolato Who I Am. Per l’occasione ha partecipato al podcast How To Fail, condotto da Elizabeth Day, raccontando alcuni aneddoti contenuti nel suo ultimo lavoro e facendo un vero e proprio tuffo nel ...