VIDEO | Youth League, Rangers-Napoli 3-2: le parole di mister Frustalupi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nicolò Frustalupi, ha parlato ai nostri microfoni al termine della seconda partita di Youth League degli azzurrini. La primavera del Napoli, oggi a Glasgow ha sfidato i pari età dei Rangers. Il forcing finale non è bastato agli Azzurrini che perdono per 3-2 dopo aver subito un passivo di 2-0 nel primo tempo.

