VIDEO Milan-Dinamo Zagabria 3-1 highlights, gol e sintesi Champions League: tris del Diavolo a San Siro! (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ terminata sul punteggio di 3-1 la seconda sfida del Milan di Stefano Pioli nella fase a gironi di Champions League. I rossoneri, inseriti nel Gruppo E, ha ottenuto il loro primo successo continentale dopo il pari 1-1 della trasferta contro il Salisburgo. Una vittoria che ha permesso al Diavolo di portarsi in vetta al raggruppamento con 4 punti, in attesa dell’esito della partita tra la compagine austriaca e il Chelsea. A sbloccare il risultato è stato il francese Olivier Giroud, freddissimo dal dischetto. Nella ripresa, dopo appena 2?, è arrivata la seconda marcatura Milanista del belga Alexis Saelemaekers su invito del portoghese Leao. Gli ospiti hanno accorciato le distanze con Orsic al 56?, ma hanno poi dovuto subire la terza realizzazione degli uomini di Pioli firmata da Pobega. Di seguito gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ terminata sul punteggio di 3-1 la seconda sfida deldi Stefano Pioli nella fase a gironi di. I rossoneri, inseriti nel Gruppo E, ha ottenuto il loro primo successo continentale dopo il pari 1-1 della trasferta contro il Salisburgo. Una vittoria che ha permesso aldi portarsi in vetta al raggruppamento con 4 punti, in attesa dell’esito della partita tra la compagine austriaca e il Chelsea. A sbloccare il risultato è stato il francese Olivier Giroud, freddissimo dal dischetto. Nella ripresa, dopo appena 2?, è arrivata la seconda marcaturaista del belga Alexis Saelemaekers su invito del portoghese Leao. Gli ospiti hanno accorciato le distanze con Orsic al 56?, ma hanno poi dovuto subire la terza realizzazione degli uomini di Pioli firmata da Pobega. Di seguito gli ...

gippu1 : 30 anni fa, il #13settembre 1992, una delle più grandi partite di sempre: Max Allegri, due autogol di Baresi, Maldi… - ASRomaFemminile : ?? Il ritorno al Tre Fontane, i nostri tifosi e una bella vittoria. Ecco la Tunnel Cam di Roma-Milan ??… - acmilan : '#ACMilan is the best part of me' ???? Daniele Massaro's eternal bond with those European nights in Rossonero ??? 'I… - Tomila_11 : RT @LucaManinetti: Il #Milan batte la Dinamo Zagabria 3-1 grazie ai gol di #Giroud, #Saelemaekers (2° dopo Salisburgo) e Tommaso #Pobega (1… - Misezbatam039 : RT @LucaManinetti: Il #Milan batte la Dinamo Zagabria 3-1 grazie ai gol di #Giroud, #Saelemaekers (2° dopo Salisburgo) e Tommaso #Pobega (1… -