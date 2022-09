Video Juve - Benfica 1 - 2, Allegri nel mirino: le reazioni sui social (Di mercoledì 14 settembre 2022) Seconda pesante sconfitta per la Juventus in Champions League. I bianconeri si arrendono in casa per 1 - 2 al Benfica e sui social si riversa tutta ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Seconda pesante sconfitta per lantus in Champions League. I bianconeri si arrendono in casa per 1 - 2 ale suisi riversa tutta ...

romeoagresti : La #Juve si prepara per il #Benfica: #DiMaria in gruppo. Alex Sandro, Rabiot e Locatelli non sono in gruppo in ques… - juventusfc : La vigilia di Juve-Benfica ?????? Il dietro le quinte di una grande sfida! Il video completo ?? - juventusfc : Torniamo indietro nel tempo ?? Quarti di finale, Coppa Uefa 1993 ?? Juve 3-0 Benfica ?? #JUVBEN #UCL - ladykenobi_ : E io avevo anche delle buone sensazioni per questa stagione della Juve - hereisagobba : RT @Andrea_in_lutto: Vedere una scena del genere fa male perché la Juve é un pezzo di cuore, é più di una semplice passione ma ad oggi i fi… -