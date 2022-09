VIDEO Italia-Francia 85-93, Europei basket 2022: highlights e sintesi. Amara eliminazione azzurra (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’overtime tradisce l’Italia. Come sei anni fa allo Stade Pierre Mauroy di Lilla, così alla Mercedes Benz Arena di Berlino. Suona quasi maledetto, quel suono di supplementare che condanna di nuovo gli azzurri ai quarti di finale degli Europei, step al quale vengono fermati dalla Francia. Per la quarta volta consecutiva la Nazionale è tra le migliori otto, ma oltre non riesce ad andare. Per la selezione transalpina, invece, è riscatto (virtuale, visto l’argento olimpico di un anno fa) dopo il 12° posto del 2017, un’annata particolare non solo per la formazione di Vincent Collet. basket: Italia, supplementare amaro. Francia in semifinale agli Europei 2022 dopo la rimonta nell’ultimo quarto Secondo overtime consecutivo che va a favore dei francesi, dopo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’overtime tradisce l’. Come sei anni fa allo Stade Pierre Mauroy di Lilla, così alla Mercedes Benz Arena di Berlino. Suona quasi maledetto, quel suono di supplementare che condanna di nuovo gli azzurri ai quarti di finale degli, step al quale vengono fermati dalla. Per la quarta volta consecutiva la Nazionale è tra le migliori otto, ma oltre non riesce ad andare. Per la selezione transalpina, invece, è riscatto (virtuale, visto l’argento olimpico di un anno fa) dopo il 12° posto del 2017, un’annata particolare non solo per la formazione di Vincent Collet., supplementare amaro.in semifinale aglidopo la rimonta nell’ultimo quarto Secondo overtime consecutivo che va a favore dei francesi, dopo ...

CarloCalenda : Ormai è chiaro a tutti: Letta e Meloni sono a capo di finte coalizioni che non riusciranno mai a governare l’Italia… - marattin : Abbiamo un messaggio per @forza_italia e @LegaSalvini. Cari saluti da l’Italia sul Serio. - EnricoLetta : 'A giugno avete votato CONTRO tutte le decisioni europee per ridurre le emissioni inquinanti'. Fratelli d'Italia n… - elio_matonista : RT @actarus1070: Centinaia di trattori hanno bloccato la città di Caserta, nel sud Italia, per protestare contro l'aumento dei prezzi dell'… - Agata63803486 : RT @marattin: Abbiamo un messaggio per @forza_italia e @LegaSalvini. Cari saluti da l’Italia sul Serio. -