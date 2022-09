VIDEO / Europei basket, il discorso di Pozzecco prima di Italia-Serbia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Due giorni dopo l'impresa dell'Italia, che ha eliminato la Serbia negli ottavi degli Europei, filtra il discorso motivazionale di Pozzecco Leggi su golssip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Due giorni dopo l'impresa dell', che ha eliminato lanegli ottavi degli, filtra ilmotivazionale di

pdnetwork : Soldi russi ai partiti europei? Si convochi subito il Copasir. Abbiamo il diritto di sapere, prima del voto, entit… - AngeloCiocca : La @ecb oggi, grazie al ritorno dei falchi europei, decide di innalzare i tassi di 0,75 punti percentuali per contr… - Z3r0Rules : RT @TatiUdaci: Il primo ministro francese Elisabeth Bourne dà ai francesi la brutta notizia: Signore e signori, la questione che preoccupa… - TatiUdaci : Il primo ministro francese Elisabeth Bourne dà ai francesi la brutta notizia: Signore e signori, la questione che p… - Clarembaldo : RT @bordoni_russia: Lukashenko entra nella storia del cabaret con questo siparietto in cui spacca legna per aiutare gli amici europei 'fors… -