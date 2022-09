VIDEO/ Antimo Graziano quarant’anni dopo il ricordo è sempre vivo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sono trascorsi quarant’anni dall’uccisione di Antimo Graziano, brigadiere degli agenti di custodia, medaglia al valor civile alla memoria, vittima della criminalità organizzata. Nel carcere di Bellizzi Irpino, dedicato alla sua memoria questa mattina la commemorazione. Picchetto d’onore del corpo di polizia penitenziaria. Presenti i gonfaloni della città di Bellona (luogo di nascita del brigadiere il 4 giugno del 1937), della città di Napoli (luogo in cui il brigadiere è stato ucciso), della città di Avellino. Il responsabile dell’ufficio matricole del carcere di Poggioreale fu brutalmente assassinato il 4 Settembre 1982 mentre faceva ritorno a casa. Alla cerimonia presenti le massime autorità civili, militari e religiose, e sarà presenziata dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sono trascorsidall’uccisione di, brigadiere degli agenti di custodia, medaglia al valor civile alla memoria, vittima della criminalità organizzata. Nel carcere di Bellizzi Irpino, dedicato alla sua memoria questa mattina la commemorazione. Picchetto d’onore del corpo di polizia penitenziaria. Presenti i gonfaloni della città di Bellona (luogo di nascita del brigadiere il 4 giugno del 1937), della città di Napoli (luogo in cui il brigadiere è stato ucciso), della città di Avellino. Il responsabile dell’ufficio matricole del carcere di Poggioreale fu brutalmente assassinato il 4 Settembre 1982 mentre faceva ritorno a casa. Alla cerimonia presenti le massime autorità civili, militari e religiose, e sarà presenziata dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione ...

