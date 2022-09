VIDEO | “A NAPOLI NON POTEVA FARLO”: il presidente del Toronto parla di INSIGNE! (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto FC è iniziata nel migliore dei modi. L’ex attaccante e capitano del NAPOLI, infatti, ha collezionato con la squadra canadese 10 presenze tra campionato e coppa, ed è autore già di 6 gol (meglio di lui solo Bernardeschi a 8 gol realizzati ma con 4 rigori segnati). Il presidente del Toronto FC è intervenuto ai microfoni di Dazn in occasione dello speciale dedicato ai tre italiani presenti nella squadra: Insigne, Bernardeschi e Criscito. Ecco le parole di Bill Manning: “A Toronto la comunità italiana è fantastica, ci sono tanti calabresi e abruzzesi. Quando abbiamo parlato con Insigne per portarlo a Toronto, i napoletani che vivono in Canada erano già entusiasti. Hanno tutti un forte legame con la loro terra e ne vanno molto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’avventura di Lorenzo Insigne alFC è iniziata nel migliore dei modi. L’ex attaccante e capitano del, infatti, ha collezionato con la squadra canadese 10 presenze tra campionato e coppa, ed è autore già di 6 gol (meglio di lui solo Bernardeschi a 8 gol realizzati ma con 4 rigori segnati). IldelFC è intervenuto ai microfoni di Dazn in occasione dello speciale dedicato ai tre italiani presenti nella squadra: Insigne, Bernardeschi e Criscito. Ecco le parole di Bill Manning: “Ala comunità italiana è fantastica, ci sono tanti calabresi e abruzzesi. Quando abbiamoto con Insigne per portarlo a, i napoletani che vivono in Canada erano già entusiasti. Hanno tutti un forte legame con la loro terra e ne vanno molto ...

